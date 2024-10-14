РЖД запустили двухэтажный поезд Москва-Новороссийск
Холдинг РЖД запустил из Москвы в Новороссийск двухэтажный поезд. Об этом сообщает РИА Новости.
Состав отправился в первый рейс с Казанского вокзала. Команду на старт поезда дал в формате телемоста генеральный директор РЖД Олег Белозеров, в столице участие в мероприятии принял первый заместитель гендиректора входящей в холдинг «Федеральной пассажирской компании» Алексей Жигунов.
По данным ФПК, после запуска нового состава все регионы юга России, в том числе курорты Кавказских Минеральных Вод, будут обслуживаться двухэтажными поездами.
Ранее в РЖД рассказали о возможном появлении в РФ беспилотного поезда дальнего следования до 2030 года, напоминает RT.
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