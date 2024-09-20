РЖД возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР
РЖД с 15 декабря возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморья в КНР и КНДР, прерванные с началом пандемии, рассказал начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» Сергей Фомичев.
Речь идет о движении поездов через приграничные участки Гродеково (Приморье) – Суйфэньхэ (Китай) и Хасан (Приморье) – Туманган (КНДР), пояснил в РЖД, передает «Интерфакс». В разработке маршрут Владивосток – Хасан – Раджин.
Ранее Государственное иммиграционное управление КНР сообщило о том, что жители стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем, смогут посещать островную провинцию Хайнань, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru