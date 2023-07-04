Директор по маркетингу «ВКонтакте» Володин покинул компанию

По словам Володина, он планирует присоединиться к новому проекту гендиректора Марины Красновой и вице-президента по технологиям и разработке VK Александра Тоболя, которые покинули компанию ранее.

Володин работал в VK с 2015 года, менеджер занимал должность директора по развитию и партнерствам в «Одноклассниках», в 2020 году стал директором по развитию и коммуникациям видеоплатформы VK. В 2021 году Володин занял пост директора по маркетингу соцсети.

Ранее «ВКонтакте» провела музыкальный фестиваль VK Fest, мероприятие состоялось 1 и 2 июля в Санкт-Петербурге. На фестивале выступил в том числе рэпер Элджей. Во время исполнения одной из его композиций на экран вывели изображение рэпера Моргенштерна (внесен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента). Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН заявила, что организаторы VK Fest должны объяснить, зачем показали на экранах исполнителя-иноагента.

«Я, честно говоря, возмущена этим фактом. Считаю, что это вызов обществу. Надо разговаривать с организаторами и спрашивать, что они имели ввиду и зачем они это сделали. Не знаю, разрешено ли VK работать с иноагентами», - отметила депутат.

