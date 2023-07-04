«Зачем это сделали?»: Депутат Драпеко возмутилась «присутствием» Моргенштерна на VK Fest
Нужно узнать у организаторов, почему они разрешили демонстрировать иноагента на сцене, отметила в эфире НСН Елена Драпеко.
Организаторы музыкального фестиваля VK Fest должны объяснить, зачем на экраны было выведено изображение рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН.
Ранее, 1 и 2 июля, в Парке 300-летия Санкт-Петербурга прошел VK Fest, генеральным спонсором которого стал «Газпром». Большим удивлением для некоторых участников фестиваля стало выступление рэпера Элджэя, которого ранее штрафовали за пропаганду наркотиков. Многих возмутило и то, что в ходе выступления Элджея на экран вывели изображение рэпера Алишера Моргенштерна.
«Я, честно говоря, возмущена этим фактом. Считаю, что это вызов обществу. Надо разговаривать с организаторами и спрашивать, что они имели ввиду и зачем они это сделали. Не знаю, разрешено ли VK работать с иноагентами», - сказала Драпеко.
Так, выступление Моргенштерна не анонсировалось, однако организаторы указывали, что список артистов может поменяться. Среди участников VK Fest были, в частности, блогер Алексей Столяров, который известен своими провокационными роликами и Александр Ревва, который осудил спецоперацию на Украине.
Сразу после питерского фестиваля стало известно, что «ВКонтакте» покинут гендиректор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Пресс-служба сообщила, что систему управления изменят на коллегиальную. Связаны ли перестановки со скандалом, неизвестно, сообщает «Радиоточка НСН».
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