«Зачем это сделали?»: Депутат Драпеко возмутилась «присутствием» Моргенштерна на VK Fest

«Я, честно говоря, возмущена этим фактом. Считаю, что это вызов обществу. Надо разговаривать с организаторами и спрашивать, что они имели ввиду и зачем они это сделали. Не знаю, разрешено ли VK работать с иноагентами», - сказала Драпеко.

Так, выступление Моргенштерна не анонсировалось, однако организаторы указывали, что список артистов может поменяться. Среди участников VK Fest были, в частности, блогер Алексей Столяров, который известен своими провокационными роликами и Александр Ревва, который осудил спецоперацию на Украине.

Сразу после питерского фестиваля стало известно, что «ВКонтакте» покинут гендиректор Марина Краснова и вице-президент по технологиям и разработке Александр Тоболь. Пресс-служба сообщила, что систему управления изменят на коллегиальную. Связаны ли перестановки со скандалом, неизвестно, сообщает «Радиоточка НСН».

