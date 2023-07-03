«ВКонтакте» покинули гендиректор и вице-президент по технологиям

Управление социальной сетью «ВКонтакте» с 3 июля будет осуществлять коллегиальный орган, сообщает пресс-служба VK.

У соцсети «ВКонтакте» произошёл технический сбой

В сообщении говорится, что это связано с увольнением гендиректора Марины Красновой, вице-президента по технологиям и разработке VK, техдиректора соцсети Александра Тоболя, которые решили «покинуть компанию и заняться собственным проектом».

В пресс-службе уточнили, что в состав специальной управляющей команды войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».

Отмечается, что глава VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей соцсети.

Ранее стало известно, что VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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