«ВКонтакте» покинули гендиректор и вице-президент по технологиям

В сообщении говорится, что это связано с увольнением гендиректора Марины Красновой, вице-президента по технологиям и разработке VK, техдиректора соцсети Александра Тоболя, которые решили «покинуть компанию и заняться собственным проектом».

В пресс-службе уточнили, что в состав специальной управляющей команды войдут представители топ-менеджмента VK и представители менеджмента «ВКонтакте».

Отмечается, что глава VK Владимир Кириенко поблагодарил Краснову и Тоболя за достижение высоких аудиторных показателей соцсети.

Ранее стало известно, что VK разрабатывает свой аналог приложения для знакомств после заявления Tinder об уходе из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».