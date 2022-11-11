Дилеры: Запасов импортных автомобилей в автосалонах хватит на 2 - 4 месяца

Как рассказали собеседники агентства, по состоянию на ноябрь 2022 года запасы ряда моделей автомобилей практически исчерпаны. Автодилеры отмечают, что возобновляемость имеют поставки машин только корейских и китайских марок, пишет «Свободная пресса».

Так, в пресс-службе холдинга «Автодом» указали, что нишу автопроизводителей из Европы и Японии занимают компании Китая. В свою очередь замгендиректора холдинга «Авилон» Алексей Стариков отметил, что на рынке есть в наличии кроссоверы и внедорожники, а «наиболее ощутимая нехватка ... сложилась по седанам».

Кроме того, в компании «АвтоСпецЦентр» заявили, что дилеры пытаются удовлетворить спрос с помощью параллельного импорта. Однако объемы и возможности таких поставок сильно ограничены.

Между тем японская корпорация Mazda Motor объявила о прекращении деятельности в России, долю компании в совместном предприятии во Владивостоке передадут ПАО «Соллерс Авто», отмечает RT.

