Дилеры: Запасов импортных автомобилей в автосалонах хватит на 2 - 4 месяца
Европейские, японские и американские автомобили массового сегмента могут пропасть из российских автосалонов через 2-4 месяца, если их поставки в РФ не будут возобновлены в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автодилеров.
Как рассказали собеседники агентства, по состоянию на ноябрь 2022 года запасы ряда моделей автомобилей практически исчерпаны. Автодилеры отмечают, что возобновляемость имеют поставки машин только корейских и китайских марок, пишет «Свободная пресса».
Так, в пресс-службе холдинга «Автодом» указали, что нишу автопроизводителей из Европы и Японии занимают компании Китая. В свою очередь замгендиректора холдинга «Авилон» Алексей Стариков отметил, что на рынке есть в наличии кроссоверы и внедорожники, а «наиболее ощутимая нехватка ... сложилась по седанам».
Кроме того, в компании «АвтоСпецЦентр» заявили, что дилеры пытаются удовлетворить спрос с помощью параллельного импорта. Однако объемы и возможности таких поставок сильно ограничены.
Между тем японская корпорация Mazda Motor объявила о прекращении деятельности в России, долю компании в совместном предприятии во Владивостоке передадут ПАО «Соллерс Авто», отмечает RT.
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