Deutsche Bank прекратит деятельность в России

Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank завершит деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении банка.

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Отмечается, что с 2014 года Deutsche Bank уже «существенно сократил свое присутствие» в РФ.

«Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», — сообщает банк.

Кроме того, финансовый институт помогает иностранным клиентам, не являющимся гражданами РФ, сократить их бизнес в стране.

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