Deutsche Bank прекратит деятельность в России
Крупнейший финансовый институт Германии Deutsche Bank завершит деятельность в России на фоне военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении банка.
Отмечается, что с 2014 года Deutsche Bank уже «существенно сократил свое присутствие» в РФ.
«Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», — сообщает банк.
Кроме того, финансовый институт помогает иностранным клиентам, не являющимся гражданами РФ, сократить их бизнес в стране.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Deutsche Bank прекратит деятельность в России
- Госдеп: США посчитают эскалацией отправку добровольцев с Ближнего Востока на Украину
- США ввели санкции против двух россиян за содействие ракетной программе КНДР
- Захарова опровергла информацию об угрозе со стороны Чернобыльской АЭС
- Минск и Москва считают, что при желании Киева конфликт можно быстро разрешить
- Pink Floyd удалит свою музыку с сервисов в РФ и Белоруссии
- ЦБ запретил банкам брать комиссию за выдачу наличных долларов
- Путин и Лукашенко обсудили шаги по противодействию санкциям Запада
- В Meta заявили, что не потерпят русофобии
- США ввели санкции против супруги Пескова и его детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru