Deutsche Bank прекратит деятельность в России

Отмечается, что с 2014 года Deutsche Bank уже «существенно сократил свое присутствие» в РФ.

«Как и некоторые международные партнеры, и в соответствии с нашими юридическими и нормативными обязательствами, мы находимся в процессе свертывания нашего оставшегося бизнеса в России», — сообщает банк.

Кроме того, финансовый институт помогает иностранным клиентам, не являющимся гражданами РФ, сократить их бизнес в стране.

