Десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

До 35 банков России могут потерять лицензии в следующее году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».

Финансовые организации находятся в зоне повышенного риска из-за стагнации банковского сектора. Как отмечают аналитики, улучшения качества займов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается. 26% действующих банков страны за последний год показали убытки.

Число просроченных кредитов в России за год выросло на 12,5%

В третьем квартале 2020 года были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.

Тем временем, на начало осени российские банки одобрили только 22,3% заявок на получение кредитной карты, что на треть меньше, чем годом ранее, а также в марте 2020 года — во время начала эпидемии COVID-19, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно.

По словам экспертов, до конца текущего года вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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