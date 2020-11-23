Десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году
До 35 банков России могут потерять лицензии в следующее году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА».
Финансовые организации находятся в зоне повышенного риска из-за стагнации банковского сектора. Как отмечают аналитики, улучшения качества займов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается. 26% действующих банков страны за последний год показали убытки.
В третьем квартале 2020 года были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.
Тем временем, на начало осени российские банки одобрили только 22,3% заявок на получение кредитной карты, что на треть меньше, чем годом ранее, а также в марте 2020 года — во время начала эпидемии COVID-19, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно.
По словам экспертов, до конца текущего года вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,1 млн+24 581 / сут.
Умерли
36 179+401 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+18 008 / сут.
- Около 100 тысяч жителей Приморья будут жить без электричества до среды
- Американские сенаторы раскритиковали выход из Договора по открытому небу
- Производство российской вакцины от COVID-19 в Белоруссии начнется до конца года
- Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение пригорода Владивостока
- Чубайс потеряет работу в связи с реорганизацией «Роснано»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru