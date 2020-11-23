Десятки российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

В третьем квартале 2020 года были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.

Тем временем, на начало осени российские банки одобрили только 22,3% заявок на получение кредитной карты, что на треть меньше, чем годом ранее, а также в марте 2020 года — во время начала эпидемии COVID-19, когда показатели были равны 31,7% и 33,1% соответственно.

По словам экспертов, до конца текущего года вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения показателей.

