Психиатр-нарколог призвал отказаться от алкоголя на 8 Марта
В Международный женский день необходимо отказаться от спиртных напитков, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.
Он напомнил, что праздник выпадает на середину недели. Кроме того, трезвый подход к празднованию позволит на следующий день быть отдохнувшим. А легкие напитки, такие как шампанское или вино, на самом деле негативно влияют на организм, указал эксперт.
Пузырьки газа быстрее доставляют алкоголь в кровь, а содержащийся в напитках сахар плохо влияет по поджелудочную железу.
Напомним, предпочтения российских граждан сместились от вина в сторону крепкого алкоголя.
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