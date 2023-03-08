Психиатр-нарколог призвал отказаться от алкоголя на 8 Марта

Он напомнил, что праздник выпадает на середину недели. Кроме того, трезвый подход к празднованию позволит на следующий день быть отдохнувшим. А легкие напитки, такие как шампанское или вино, на самом деле негативно влияют на организм, указал эксперт.

Пузырьки газа быстрее доставляют алкоголь в кровь, а содержащийся в напитках сахар плохо влияет по поджелудочную железу.

Напомним, предпочтения российских граждан сместились от вина в сторону крепкого алкоголя.

