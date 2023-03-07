Роспотребнадзор рассказал, как выбрать живые цветы
При выборе цветочного букета необходимо отдавать предпочтение цветам с полураскрытыми бутонами, сообщает Роспотребнадзор.
Эксперты также призвали обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести при покупке цветов являются более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Бывает, что продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид.
Предпочтение нужно отдавать цветам с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. Если отогнуть лепесток у свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.
Чтобы сохранить свежесть букетов, их рекомендуется не оставлять надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу.
Цветы, сладкое и парфюм вошли в топ самых желанных подарков для женщин к 8 марта, рассказали НСН в пресс-службе СберМаркета.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru