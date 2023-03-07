Роспотребнадзор рассказал, как выбрать живые цветы

Эксперты также призвали обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим. Признаком свежести при покупке цветов являются более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Бывает, что продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид.

Предпочтение нужно отдавать цветам с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. Если отогнуть лепесток у свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

Чтобы сохранить свежесть букетов, их рекомендуется не оставлять надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу.

Цветы, сладкое и парфюм вошли в топ самых желанных подарков для женщин к 8 марта, рассказали НСН в пресс-службе СберМаркета.

