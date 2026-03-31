Депутат Кирьянов раскритиковал строительство новых торговых центров
Избыток коммерческой недвижимости противоречит развитию экономики будущего, сказал в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
В России не нужно еще больше торгово-развлекательных центров, потому что в будущем у нас будет гибридная экономика без разделения на офлайн и онлайн, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
«История про реконструкцию ТЦ, создание ещё больших торгово-развлекательных центров, мне кажется, морально устарела ещё на старте. Нас ждёт сокращение торговых центров по торговому назначению, сокращение бизнес-центров как места пребывания сотрудников. И что делать с этой коммерческой недвижимостью – вопрос для всех городов, в которых они построены. Что вы будете туда выносить? Социально-культурные учреждения? Будут ли туда переезжать ведомства? Избыток коммерческой недвижимости противоречит развитию экономики будущего. Я бы никаким инвесторам ни при какой ключевой ставке не рекомендовал вложения в эту сферу. Это рискованная история», - сказал собеседник НСН.
По его словам, в будущем в принципе не будет разделения на офлайн и онлайн.
«Мы сегодня находимся в транзите между классической историей продаж и гибридных продаж с учётом платформенной экономики. У нас принят базовый закон о платформенной экономике, он еще не вступил в действие, но Ozon и Wildberries уже начали его частично исполнять. У нас будет гибридная экономика без разделения на офлайн и онлайн», - добавил депутат.
Ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил в пресс-центре НСН, что торговые центры с 2019 года не досчитались каждого пятого посетителя, сейчас динамика продолжает быть отрицательной, что настораживает.
