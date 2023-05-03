«Деньги побеждают»: Ушедшие из России компании тайно завозят технику для операторов связи
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил НСН, что компании боятся потерять российский рынок и продолжают предлагать свои товары.
Мировые производители телекоммуникационного оборудования официально ушли с российского рынка, но продолжают поставлять продукцию отечественным компаниям без привлечения внимания, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в эфире НСН.
Так, учрежденное в феврале ООО «Макскомм» задекларировало ввоз в Россию годовой запас комплектующих для 20 тысяч базовых станций связи шведской компании Ericsson, которая официально ушла с российского рынка, сообщает «Коммерсант». Муртазин заметил, что все крупные компании отрасли продолжают сотрудничать с Россией неофициально.
«Официально компании Nokia, Huawei и другие не работают с российскими операторами. Но неофициально поставки как были, так и есть, потому что для этих компаний, как и для Microsoft, Apple и так далее, российский рынок очень важен. Деньги побеждают все санкции. Официально они делают вид, что ничего не работает, но предлагают свои товары по достаточно выгодным ценам. Операторы говорят, что техника была поставлена до начала СВО, в реальности эта техника, которая поставляется сейчас. Есть негласная договоренность с поставщиками не привлекать внимание, чтобы не было санкций и прочих вещей», - отметил он.
По его словам, цены для российских компаний не изменились, но платить из-за ограничений приходится здесь и сейчас.
«Это те же цены, что есть на рынке. Цены не изменились, но платить нужно без рассрочек здесь и сейчас. Все лицензии обходятся успешно, проблем с активацией и работой станций нет. На сегодняшний день та техника, которая нужна России, поставляется в достаточных количествах. Сложилась уникальная ситуация: на словах с Россией никто не торгует, а на деле очередь из поставщиков, которые хоть черта лысого поставят, потому что им нужны деньги», - заключил собеседник НСН.
Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране, заявили ранее в пресс-службе Минцифры, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».
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