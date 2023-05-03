«Деньги побеждают»: Ушедшие из России компании тайно завозят технику для операторов связи

«Официально компании Nokia, Huawei и другие не работают с российскими операторами. Но неофициально поставки как были, так и есть, потому что для этих компаний, как и для Microsoft, Apple и так далее, российский рынок очень важен. Деньги побеждают все санкции. Официально они делают вид, что ничего не работает, но предлагают свои товары по достаточно выгодным ценам. Операторы говорят, что техника была поставлена до начала СВО, в реальности эта техника, которая поставляется сейчас. Есть негласная договоренность с поставщиками не привлекать внимание, чтобы не было санкций и прочих вещей», - отметил он.

По его словам, цены для российских компаний не изменились, но платить из-за ограничений приходится здесь и сейчас.

«Это те же цены, что есть на рынке. Цены не изменились, но платить нужно без рассрочек здесь и сейчас. Все лицензии обходятся успешно, проблем с активацией и работой станций нет. На сегодняшний день та техника, которая нужна России, поставляется в достаточных количествах. Сложилась уникальная ситуация: на словах с Россией никто не торгует, а на деле очередь из поставщиков, которые хоть черта лысого поставят, потому что им нужны деньги», - заключил собеседник НСН.

Уход из России производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не отразится на качестве связи в стране, заявили ранее в пресс-службе Минцифры, передает Telegrаm-канал «Радиоточка НСН».

