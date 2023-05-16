Delivery Club переименуют в «Маркет деливери»
Сервис доставки Delivery Club сменит бренд и продолжит работу под названием «Маркет деливери». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на фудтех-рынке.
В Delivery Club подтвердили информацию о ребрендинге. Сервис сменит название уже в июне.
Представитель компании отметил, что планируется развивать экспресс-доставку товаров разных категорий. В каталоге «Маркет деливери» появятся электроника, мелкая бытовая техника, товары для дома. Ранее Delivery Club уже расширил ассортимент непродовольственных товаров, добавив в том числе спортивное питание и товары для взрослых.
После смены названия условия доставок и сотрудничества с сервисом останутся прежними. Также «Маркет деливери» продолжит доставлять заказы из продовольственных магазинов и ресторанов.
Между тем сооснователь IT-платформы для автоматизации доставки еды «Смартофуд» Игорь Лукин в беседе с Ura.ru сообщил, что рынок доставки готовой еды в стране продолжает расти, несмотря на увеличение цен. При этом россияне чаще заказывают более дешевые блюда и фастфуд, также снизилось среднее количество заказываемых позиций.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru