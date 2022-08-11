Coca-Cola HBC потеряла €190 млн из-за ограничения деятельности в России

Ущерб компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) от ограничения работы в России в первом полугодии составил 190 млн евро. Об этом говорится в отчетности предприятия.

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В марте Coca-Cola HBC приостановила деятельность в РФ, а в июне объявила, что прекращает производство и продажу товаров под брендами компании.

«В первом полугодии мы понесли неденежные издержки в 188 миллионов евро и денежные в размере 2 миллионов евро, в основном в связи с нашей деятельностью в России», — приводит сообщение производителя РИА Новости.

Ожидается, что дополнительный ущерб Coca-Cola HBC во втором полугодии составит 82 млн евро.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Россиякомпания
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