«Чиновники мудрят»: Почему мораторий не избавил бизнес от проверок
Янина Гришина заявила НСН, что проверочных мероприятий стало больше, но грамотный юрист может сегодня это оспорить, ссылаясь на мораторий.
Мораторий на проверки бизнеса не привел к уменьшению давления на предприятия, так как чиновники на местах устраивают «проверочные мероприятия», а компании вынуждены с этим бороться, заявила НСН председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.
Несмотря на действующий мораторий на проверки, издержки бизнеса от них, в основном связанные с простоем, выросли на четверть — до 44 млрд рублей в 2023 году, пишут «Известия». Гришина отметила, что мораторий помог далеко не всем.
«Что касается проверок, их стало намного меньше, но намного больше стало проверочных мероприятий, которые не входят в мораторий. Это приносит те же последствия для бизнеса. Проверочных мероприятий и актов стало больше, они обычно внеплановые. Ссылаясь на мораторий при проверках, бизнес имеет определенные права. Я не скажу, что он помогает абсолютно всем, но есть определенные отраслевые направления, где мораторий и правда помогает», - отметила она.
По ее словам, мораторий помогает розничной торговле и сфере услуг, грамотный юрист сегодня может оспорить «проверочные мероприятия».
«Даже в моральном смысле мораторий помогает предпринимателю чувствовать себя защищенным. Это на местах чиновники мудрят, конечно, проверки переходят в проверочные мероприятия. Это помогает розничной торговле – в сфере продовольственных и непродовольственных товаров. Конечно, это помогает особенно сфере услуг. Потому что у нас, к сожалению, многие правовые акты имеют двоякий характер. Грамотный юрист компании сегодня поможет избежать проверок, аргументируя это все правовой базой», - рассказала она.
При этом Гришина назвала причину роста издержек бизнеса в ряде отраслей.
«Издержки выросли, потому что вводится маркировка, что требует дополнительного программного обеспечения и смены контрольно-кассовых машин. Маркировка во многих сферах появилась именно в 2023 и 2024 годах. Это иногда требует смены оборудования. С 1 ноября будет новый этап маркировки, который касается кассовых аппаратов. Это все ложится на плечи бизнеса», - добавила собеседница НСН.
Мораторий на проверки заведений общественного питания должен быть пересмотрен, так как растет число жертв отравлений, заявил ранее председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов «Радиоточке НСН».
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