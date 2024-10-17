«Чиновники мудрят»: Почему мораторий не избавил бизнес от проверок

Мораторий на проверки бизнеса не привел к уменьшению давления на предприятия, так как чиновники на местах устраивают «проверочные мероприятия», а компании вынуждены с этим бороться, заявила НСН председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина.

Несмотря на действующий мораторий на проверки, издержки бизнеса от них, в основном связанные с простоем, выросли на четверть — до 44 млрд рублей в 2023 году, пишут «Известия». Гришина отметила, что мораторий помог далеко не всем.