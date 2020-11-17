Россияне рассказали о покупках в «чёрную пятницу»

Россиян во время «чёрной пятницы» больше всего будет интересовать электроника, гаджеты и бытовая техника. Об этом заявила 80% опрошенных. Исследование было проведено аналитическим центром «Битрикс24».

Интерес к этой категории товаров со скидкой вырос почти на треть (29%) по сравнению с прошлым годом.

Еще 7% респондентов заявили, что заинтересованы в онлайн-подписках (музыка, кино, игры, книги), а 4% собираются в «чёрную пятницу» заказать продукты.

Большинство опрошенных россиян не верит скидкам в «черную пятницу»

Также 8% отметили, что хотели бы купить на распродажах одежду, обувь, аксессуары, путешествия, авиабилеты, автомобили, запчасти, абонементы (в фитнес, спа, на массаж), передает RT. Кроме того, 1% респондентов будет смотреть скидочные билеты на концерты и спектакли.

Большинство опрошенных намерены совершать покупки онлайн, так ответили 80%. «Чёрная пятница» пройдет в этом году 27 ноября.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что слишком низкая цена, высокая стоимость доставки и отсутствие информации о продавце должны насторожить покупателей, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросЧерная Пятница
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