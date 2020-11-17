Россияне рассказали о покупках в «чёрную пятницу»

Россиян во время «чёрной пятницы» больше всего будет интересовать электроника, гаджеты и бытовая техника. Об этом заявила 80% опрошенных. Исследование было проведено аналитическим центром «Битрикс24».

Интерес к этой категории товаров со скидкой вырос почти на треть (29%) по сравнению с прошлым годом.

Еще 7% респондентов заявили, что заинтересованы в онлайн-подписках (музыка, кино, игры, книги), а 4% собираются в «чёрную пятницу» заказать продукты.