Россияне рассказали о покупках в «чёрную пятницу»
Россиян во время «чёрной пятницы» больше всего будет интересовать электроника, гаджеты и бытовая техника. Об этом заявила 80% опрошенных. Исследование было проведено аналитическим центром «Битрикс24».
Интерес к этой категории товаров со скидкой вырос почти на треть (29%) по сравнению с прошлым годом.
Еще 7% респондентов заявили, что заинтересованы в онлайн-подписках (музыка, кино, игры, книги), а 4% собираются в «чёрную пятницу» заказать продукты.
Также 8% отметили, что хотели бы купить на распродажах одежду, обувь, аксессуары, путешествия, авиабилеты, автомобили, запчасти, абонементы (в фитнес, спа, на массаж), передает RT. Кроме того, 1% респондентов будет смотреть скидочные билеты на концерты и спектакли.
Большинство опрошенных намерены совершать покупки онлайн, так ответили 80%. «Чёрная пятница» пройдет в этом году 27 ноября.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что слишком низкая цена, высокая стоимость доставки и отсутствие информации о продавце должны насторожить покупателей, сообщает телеканал «360».
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