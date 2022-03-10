Caterpillar приостанавливает работу в России

Производитель строительной техники Caterpillar (США) заявил о приостановке работы своего производства в России, следует из пресс-релиза компании.

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Отмечается, что такое решение принято из-за санкций и нарушения цепи поставок. При этом компания изучают пути поддержки своих работников в России в данной ситуации.

Завод компании в РФ располагается в Тосно с 2000 года. Также есть филиал в Новосибирске.

Напомним, крупнейшие японские банки планируют перевести часть сотрудников отделений в России в другие страны.

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