Caterpillar приостанавливает работу в России
Производитель строительной техники Caterpillar (США) заявил о приостановке работы своего производства в России, следует из пресс-релиза компании.
Отмечается, что такое решение принято из-за санкций и нарушения цепи поставок. При этом компания изучают пути поддержки своих работников в России в данной ситуации.
Завод компании в РФ располагается в Тосно с 2000 года. Также есть филиал в Новосибирске.
Напомним, крупнейшие японские банки планируют перевести часть сотрудников отделений в России в другие страны.
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