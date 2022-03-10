Caterpillar приостанавливает работу в России

Отмечается, что такое решение принято из-за санкций и нарушения цепи поставок. При этом компания изучают пути поддержки своих работников в России в данной ситуации.

Завод компании в РФ располагается в Тосно с 2000 года. Также есть филиал в Новосибирске.

Напомним, крупнейшие японские банки планируют перевести часть сотрудников отделений в России в другие страны.

