Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group заявила о продаже своих российских активов — компании «Балтика». Новым контролирующим акционером бизнеса в России будет компания, которой в равных долях владеют топ-менеджеры «Балтики». Они возьмут на себя управление в качестве гендиректора и заместителя гендиректора, отмечается в пресс-релизе компании.

Сделку по продаже планируется закрыть в течение нескольких дней. Carlsberg Group отойдут доли в Baltika Breweries в Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

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По данным Reuters, активы «Балтики» продадут за 34 млрд руб. российскому АО «ВГ Инвест». Эта компания была зарегистрирована в августе 2024 года, а пост ее гендиректора занимает вице-президент «Балтики» Егор Гусельников, который также возглавляет Центр развития пивоварения совместно с Александром Толмачевым.

Carlsberg Group объявила о планах уйти с российского рынка после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин вывел акции «Балтики» из-под временного управления.

В финансовом отчете Carlsberg за четвертый квартал прошлого года говорится, что чистый убыток пивоваренной компании в 2023 году увеличился в 38 раз год к году и составил 5,9 млрд долларов из-за ухода концерна с российского рынка.


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Фото: vk.com/baltika_company
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