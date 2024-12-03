Carlsberg Group объявила о продаже «Балтики»

По данным Reuters, активы «Балтики» продадут за 34 млрд руб. российскому АО «ВГ Инвест». Эта компания была зарегистрирована в августе 2024 года, а пост ее гендиректора занимает вице-президент «Балтики» Егор Гусельников, который также возглавляет Центр развития пивоварения совместно с Александром Толмачевым.

Carlsberg Group объявила о планах уйти с российского рынка после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин вывел акции «Балтики» из-под временного управления.

В финансовом отчете Carlsberg за четвертый квартал прошлого года говорится, что чистый убыток пивоваренной компании в 2023 году увеличился в 38 раз год к году и составил 5,9 млрд долларов из-за ухода концерна с российского рынка.



