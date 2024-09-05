Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями

В сообщении уточняется, что обоим фигурантам следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, с 23 июня по 22 августа 2023 года Шерстенников при пособничестве Рогачевского и других лиц совершил заведомо невыгодные для «Балтики» сделки по передаче 20 лет лицензии на бренд «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко». Уточняется, что фигуранты действовали в интересах группы компаний Carlsberg. Как итог – «Балтика» потеряла возможность осуществлять экспортные поставки и получать от этого прибыль.

Изначально Рогачевского и Шерстенникова заключили под стражу, однако признавший вину Рогачевский в январе 2024 года был переведен под домашний арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

