Дела топ-менеджеров «Балтики» переквалифицировали на злоупотребление полномочиями

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовные дела в отношении арестованных прошлой осенью экс-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и ее нынешнего вице-президента Антона Рогачевского, обвинение им переквалифицировали в злоупотребление полномочиями. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

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В сообщении уточняется, что обоим фигурантам следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, с 23 июня по 22 августа 2023 года Шерстенников при пособничестве Рогачевского и других лиц совершил заведомо невыгодные для «Балтики» сделки по передаче 20 лет лицензии на бренд «Балтика» в пользу ООО «Виста БиУай Ко». Уточняется, что фигуранты действовали в интересах группы компаний Carlsberg. Как итог – «Балтика» потеряла возможность осуществлять экспортные поставки и получать от этого прибыль.

Изначально Рогачевского и Шерстенникова заключили под стражу, однако признавший вину Рогачевский в январе 2024 года был переведен под домашний арест, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: vk.com/baltika_company
ТЕГИ:Уголовное ДелоМошенничествоПиво

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