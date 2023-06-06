Бывший завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»

Сейчас на нем запущено производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП. Ожидается, что в течение полугода на нем приступят к изготовлению мебельных комплектующих, а затем начнут производство мебели. По данным агентства «Интерфакс», большую часть продукции будут составлять гардеробные системы, кухонные гарнитуры и системы хранения.

Ранее стало известно, что продающая аналоги товаров IKEA арабская сеть Home Box может открыть первый магазин в России. Об этом пишем Telegram-канал «Радиоточка НСН».

