Бывший завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»

Бывший завод IKEA заработал в Новгородской области под брендом «Экстраверт». Об этом сообщило агентство РИА Новости.

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Сейчас на нем запущено производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП. Ожидается, что в течение полугода на нем приступят к изготовлению мебельных комплектующих, а затем начнут производство мебели. По данным агентства «Интерфакс», большую часть продукции будут составлять гардеробные системы, кухонные гарнитуры и системы хранения.

Ранее стало известно, что продающая аналоги товаров IKEA арабская сеть Home Box может открыть первый магазин в России. Об этом пишем Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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