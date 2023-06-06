Бывший завод IKEA возобновил работу под брендом «Экстраверт»
Бывший завод IKEA заработал в Новгородской области под брендом «Экстраверт». Об этом сообщило агентство РИА Новости.
Сейчас на нем запущено производство мебельных плит — ДСП и ЛДСП. Ожидается, что в течение полугода на нем приступят к изготовлению мебельных комплектующих, а затем начнут производство мебели. По данным агентства «Интерфакс», большую часть продукции будут составлять гардеробные системы, кухонные гарнитуры и системы хранения.
Ранее стало известно, что продающая аналоги товаров IKEA арабская сеть Home Box может открыть первый магазин в России. Об этом пишем Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru