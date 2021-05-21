Бум финансовых пирамид отмечен в России

За год их количество выросло почти в два раза. Как отмечает регулятор, 45% мошенников переместилось в Сеть. В настоящий момент в Госдуме уже почти готов закон о блокировке мошеннических ресурсов, который должен защитить граждан от финансового криминала. Как ожидается, документ будет принят в весеннюю сессию.

Как сообщил руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, чтобы уменьшить число пострадавших от мошенничеств, необходимо повышать личную финансовую грамотность россиян и расширять возможности лицензированного рынка.

Совет Федерации должен взять под особый контроль вопрос блокировки сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду на открытии весенней сессии 2021 года.

Она призвала сенаторов активизировать работу по формированию современной цифровой среды.

