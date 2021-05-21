Бум финансовых пирамид отмечен в России
В первом квартале 2021 года Банк России выявил 124 нелегальных форекс-дилера и 85 финансовых пирамид, пишут «Известия».
За год их количество выросло почти в два раза. Как отмечает регулятор, 45% мошенников переместилось в Сеть. В настоящий момент в Госдуме уже почти готов закон о блокировке мошеннических ресурсов, который должен защитить граждан от финансового криминала. Как ожидается, документ будет принят в весеннюю сессию.
Как сообщил руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров, чтобы уменьшить число пострадавших от мошенничеств, необходимо повышать личную финансовую грамотность россиян и расширять возможности лицензированного рынка.
Совет Федерации должен взять под особый контроль вопрос блокировки сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду на открытии весенней сессии 2021 года.
Она призвала сенаторов активизировать работу по формированию современной цифровой среды.
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