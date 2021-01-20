Матвиенко выступила за внесудебную блокировку сайтов финансовых пирамид

Совет Федерации должен взять под особый контроль вопрос блокировки сайтов финансовых пирамид и нелегальных кредиторов. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в среду на открытии весенней сессии 2021 года.

Она призвала сенаторов активизировать работу по формированию современной цифровой среды. По ее словам, связь и интернет должны прийти в каждый поселок и поселение.