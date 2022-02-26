Британский Минфин выдал банку ВТБ 30-дневную лицензию на операции

Министерство финансов Великобритании выпустило 30-дневную генеральную лицензию, позволяющую проводить операции с российским банком ВТБ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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«25 февраля 2022 года Управление по осуществлению финансовых санкций выпустило генеральную лицензию <...>, которая допускает 30-дневный период постепенного снижения [размера] портфеля, включающего банк ВТБ», — цитирует заявление Минфина ТАСС.

Ранее Лондон объявил о решении заморозить активы банка ВТБ из-за военной операции России на Украине. Кроме того, Британия планирует полностью исключить российские банки из финансовой системы.

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