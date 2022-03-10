Bloomberg: США рассматривают введение санкций против «Росатома»

По данным источников, окончательного решения принято не было, и Белый дом консультируется с атомной энергетикой о потенциальном воздействии.

Накануне, администрация Байдена объявила, что запрещает российский импорт сырой нефти, угля и других энергетических продуктов. Уран в эти продукты включен не был.



Как отмечает агентство, любой такой запрет может повысить цены на уран и оказать большое влияние на атомных операторов.

