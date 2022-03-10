Bloomberg: США рассматривают введение санкций против «Росатома»

Администрация Джо Байдена рассматривает вопрос о введении санкций против российской государственной атомной энергетической компании «Росатом», крупного поставщика топлива и технологий для электростанций по всему миру. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным источников, окончательного решения принято не было, и Белый дом консультируется с атомной энергетикой о потенциальном воздействии.

Накануне, администрация Байдена объявила, что запрещает российский импорт сырой нефти, угля и других энергетических продуктов. Уран в эти продукты включен не был.

Как отмечает агентство, любой такой запрет может повысить цены на уран и оказать большое влияние на атомных операторов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииРосатом
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