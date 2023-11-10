Bloomberg: В России на место ушедших западных компаний пришла «новая элита»

Агентство отмечает, что ряд предпринимателей приобрели активы иностранных организаций по сниженным ценам, воспользовавшись уходом зарубежных игроков с рынка из-за санкций и давления инвесторов. Такие покупатели иностранных активов не входят в число богатейших в РФ, большинство из них малоизвестны вне страны.

Согласно данным аналитического агентства AK&M, в 2022—первой половине 2023 года международные компании продали российский бизнес на сумму более $21 млрд. В частности, были проданы активы сети быстрого питания McDonald's, изготовителя упаковки Ball Corp., производителя моющих средств, косметики и средств личной гигиены Henkel AG.

Bloomberg напомнило о некоторых сделках: так, в мае 2022 года бизнесмен Александр Говор выкупил бизнес McDonald's в РФ, позже рестораны открылись под новым названием «Вкусно — и точка». В сентябре прошлого года группа «Арнест» за $530 млн приобрела бизнес Ball, в августе 2023-го купила за €1 активы пивоваренного холдинга Heineken. Кроме того, в октябре 2022 года производитель бумаги Sylvamo Corporation продал российскую «дочку» «Сильвамо Корпорейшн Рус» местному менеджменту, сумма сделки составила $420 млн.

Между тем правительство России упростило ведение бизнеса в стране для предпринимателей и компаний из дружественных государств, пишет «Свободная пресса». Кабмин определил 25 стран, для граждан и юрлиц будет доступно открытие счетов и вкладов в банках РФ в упрощенном порядке.

