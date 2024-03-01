Bloomberg: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $11 млрд
Состояние богатейших российских бизнесменов с начала года увеличилось на $11,084 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно опубликованному агентством Bloomberg Billionaires Index, сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал с начала 2024 года $3,86 млрд. Состояние бизнесмена составило $22,7 млрд. Основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов увеличил свое состояние на $2,08 млрд, до $23 млрд. В свою очередь, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд. Его состояние оценили в $25,4 млрд.
Самым богатым среди бизнесменов из России остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, его состояние сократилось на $37,1 млн, до $31 млрд. Еще один из богатейших россиян — глава «Новатэка» Леонид Михельсон с $26,8 млрд, при этом он потерял $710 млн. Кроме того, Bloomberg подсчитало, что совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов с начала года заработал $1,51 млрд и увеличил состояние до $26,2 млрд.
В феврале стало известно, что состояние самых богатых российских бизнесменов выросло на $7,953 млрд, напоминает RT.
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