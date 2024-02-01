«Богатые богатеют, бедные беднеют»: Делягин объяснил рост доходов миллиардеров РФ

Рост доходов российских миллиардеров свидетельствует о восстановлении фондового рынка, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Он напомнил, что фондовый рынок – это спекулятивный капитал.

Ранее сообщалось, что суммарное состояние богатейших российских предпринимателей за январь выросло на $8 млрд. Из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index следует, что самым богатым в РФ предпринимателем остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $31,7 млрд. На втором месте – глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($27,4 млрд), на третьем – совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($25,5 млрд). Делягин отметил, что богатые продолжают богатеть.