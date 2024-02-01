«Богатые богатеют, бедные беднеют»: Делягин объяснил рост доходов миллиардеров РФ
Состояние богатейших людей страны не отражает динамику российской экономики, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.
Рост доходов российских миллиардеров свидетельствует о восстановлении фондового рынка, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в интервью НСН. Он напомнил, что фондовый рынок – это спекулятивный капитал.
Ранее сообщалось, что суммарное состояние богатейших российских предпринимателей за январь выросло на $8 млрд. Из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index следует, что самым богатым в РФ предпринимателем остается президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, чье состояние оценивается в $31,7 млрд. На втором месте – глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон ($27,4 млрд), на третьем – совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($25,5 млрд). Делягин отметил, что богатые продолжают богатеть.
«Общее состояние богатых людей определяется динамикой фондовых рынков, в которые вложены их средства. То есть, у человека есть большой пакет акций, фондовый рынок пошел вверх – хорошо, пошел вниз – плохо. Это, скорее, отражает динамику не состояния российской экономики и общества, а состояние российского фондового рынка. Там были плохие периоды, сейчас он восстанавливается, судя по динамике. Нужно понимать, что фондовый рынок – это спекулятивный капитал, который оторван от реальной экономики, связь есть, но она неоднозначна», - сказал Делягин.
По словам депутата, Владимир Потанин расположился на первой строчке рейтинга самых богатых предпринимателей в РФ в том числе из-за большого спроса на металл в мире. При этом Делягин отметил, что миллиардеры «чувствуют себя прекрасно» из-за того, что в России отсутствует ограничение произвола монополий.
«С одной стороны, довольно приличный спрос в мире на металлы. С другой стороны, российская экономика, потихоньку развивая некоторые элементы обрабатывающей промышленности, тоже начинает предъявлять повышенный спрос на металлы. Но ограничения произвола монополий у нас отсутствуют, поэтому они (миллиардеры – ред. НСН) чувствуют себя прекрасно. Хорошо, что богатые граждане России богатеют, но, хотелось бы, чтобы это происходило не за счет и не одновременно с обеднением основной массы людей», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее исследование BRICS Wealth Report показало, что численность миллионеров в России (обладателей ликвидных активов на сумму не менее $1 млн) с 2013 по 2023 год уменьшилась на 24%. По данным доклада, Россия занимает пятое место по числу миллионеров среди стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия), передает «Радиоточка НСН».
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