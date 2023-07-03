Bloomberg: Состояние богатейших российских бизнесменов выросло на $16,5 млрд

По данным опубликованного агентством «Индекса миллиардеров», больше всех с начала года заработал основатель «Лукойла» Вагит Алекперов: его состояние увеличилось на $4,8 млрд, до $20,2 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $3,22 млрд, состояние бизнесмена оценивается в $23,1 млрд. В свою очередь, бывший вице-президент «Лукойла» Леонид Федун приумножил капитал, заработав $1,73 млрд, состояние Федуна составляет $7,6 млрд.

Bloomberg отмечает, что с начала года стал богаче на $1,5 млрд один из владельцев компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонид Михельсон (состояние бизнесмена — $26,1 млрд), а другой совладелец Геннадий Тимченко заработал $1,29 млрд и располагает $13,1 млрд. Кроме того, состояние владельца группы «Онэксим» Михаила Прохорова выросло на $1,46 млрд, до $14,7 млрд.

Вместе с тем некоторые предприниматели стали беднее с начала года. Так, один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин потерял $28,9 млн долларов, его капитал сократился до $28,5 млрд. Кроме того, состояние основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова стало меньше на $475 млн и составляет $18,2 млрд.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что российские миллиардеры начали переориентировать инвестиции в РФ, чтобы сохранить деньги, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

