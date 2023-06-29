Forbes: Российский миллиардер Макаров отказался от гражданства РФ
Российский миллиардер и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от гражданства России. Об этом свидетельствует его профиль на сайте американского журнала Forbes.
В профиле бизнесмена сказано, что теперь у него только гражданство Кипра.
Макаров на 1368 строке в рейтинге самых богатых людей в мире по версии американского Forbes. У бизнесмена в распоряжении имеются активы на 2,2 млрд долларов. В дополнение, Макаров стоит на пятом месте в списке самых богатых киприотов.
В 2022 году в отношении миллиардера ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru