Forbes: Российский миллиардер Макаров отказался от гражданства РФ

Российский миллиардер и глава энергетической компании «Арети» Игорь Макаров отказался от гражданства России. Об этом свидетельствует его профиль на сайте американского журнала Forbes.

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В профиле бизнесмена сказано, что теперь у него только гражданство Кипра.

Макаров на 1368 строке в рейтинге самых богатых людей в мире по версии американского Forbes. У бизнесмена в распоряжении имеются активы на 2,2 млрд долларов. В дополнение, Макаров стоит на пятом месте в списке самых богатых киприотов.

В 2022 году в отношении миллиардера ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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