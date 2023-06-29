Forbes: Российский миллиардер Макаров отказался от гражданства РФ

В профиле бизнесмена сказано, что теперь у него только гражданство Кипра.

Макаров на 1368 строке в рейтинге самых богатых людей в мире по версии американского Forbes. У бизнесмена в распоряжении имеются активы на 2,2 млрд долларов. В дополнение, Макаров стоит на пятом месте в списке самых богатых киприотов.

В 2022 году в отношении миллиардера ввели санкции Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, передает «Радиоточка НСН».

