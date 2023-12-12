На покупку допплощадей и квартир по реновации заключено более двух тысяч договоров
Участники программы реновации на сегодняшний день заключили более двух тысяч договоров на покупку дополнительных площадей и квартир. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Программа реновации жилья позволяет улучшить жилищные условия, причем не только за счет гарантированного расширения площади квартиры, но и благодаря возможности докупить дополнительную комнату или даже квартиру», - отметил он.
В этом году заключено 330 договоров, по которым были куплены свыше 20 тысяч квадратных метров, отметил Загрутдинов.
Приобрести за доплату можно одну или несколько квартир, при этом их суммарная площадь не должна превышать сто квадратных метров, а жилье должно находиться в построенном по программе реновации доме.
Также у граждан есть возможность приобрести машино-место со скидкой в 40% от рыночной стоимости. Вся информация о программе по расселению москвичей доступна на сайте mos.ru.
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