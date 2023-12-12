В новых домах по реновации построены 650 квартир для маломобильных граждан

С момента старта программы реновации в Москве для маломобильных граждан построено более 650 квартир. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Такие квартиры в основном располагаются на первых этажах новостроек», - уточнил он.

Жилье преимущественно находится на первых этажах новостроек. Оно отличаются от классических квартир увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также имеет специальную сантехнику.

В зданиях также устанавливаются лифты, которые способствуют комфортному передвижению маломобильных жильцов. Придомовая территория оснащена заниженными бордюрами, а вход в здания делают в один уровень с поверхностью земли.

Подробную информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru.

