В новых домах по реновации построены 650 квартир для маломобильных граждан
С момента старта программы реновации в Москве для маломобильных граждан построено более 650 квартир. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«Такие квартиры в основном располагаются на первых этажах новостроек», - уточнил он.
Жилье преимущественно находится на первых этажах новостроек. Оно отличаются от классических квартир увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также имеет специальную сантехнику.
В зданиях также устанавливаются лифты, которые способствуют комфортному передвижению маломобильных жильцов. Придомовая территория оснащена заниженными бордюрами, а вход в здания делают в один уровень с поверхностью земли.
Подробную информацию о программе реновации можно узнать на сайте mos.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Елочная мишура и игрушки ухудшают работу Wi-Fi
- СМИ: во Франции задержали писателя Фредерика Бегбедера
- Польские власти выслали из страны подозреваемого в шпионаже россиянина
- СМИ: Футбольные клубы ЕС могут наказать за нарушение антироссийских санкций
- Блогеру Шабутдинову продлили арест на три месяца
- Путин предоставил участникам СВО приоритет на трудоустройство
- Двое попавших в кипяток подростков под Иваново находятся в реанимации
- Институты ЕС согласовали введение уголовной ответственности за обход санкций
- Россияне отправили Путину перед итогами года более 1,5 миллиона вопросов
- Macan стал самым обсуждаемым инфлюенсером в соцсети «ВКонтакте» в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru