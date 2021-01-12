Биткойн упал более чем на 20%
Биткойн 11 января в ходе торговой сессии снижался на 20,75%, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
При этом в пике стоимость криптовалюты достигала отметки в $30,251 тыс. 8 января стоимость биткойна превысила $41 тыс., обновив тем самым исторический максимум.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН выразил мнение, что биткоин способен потеснить золото на валютном рынке. По его словам, биткоин является цифровым активом, что делает его гораздо более удобным как в хранении, так и в качестве средства обмена.
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