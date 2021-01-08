Стоимость биткойна установила новый рекорд
8 января 202115:23
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, сообщает портал CoinMarketCap.
По данным торгов на 13:56 мск 8 января, криптовалюта подорожала до 41 057 долларов США.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в эфире НСН выразил мнение, что биткоин способен потеснить золото на валютном рынке. По его словам, биткоин является цифровым активом, что делает его гораздо более удобным как в хранении, так и в качестве средства обмена.
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8 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru