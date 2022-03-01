Биткойн растет больше чем на 10%

Стоимость биткойна увеличилась на 10,7%, до $41,59 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Coinmarketcap, который отслеживает цену криптовалюты на крупнейших биржах.

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Стоимость биткойн снижалась после начала военной операции РФ на Украине. 24 февраля она опускалась до $35,4 тыс., но после этого стала расти.

Как сообщалось ранее, Россия намерена легализовать криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления со стороны США и Европы. Об этом пишет The New York Times. Одним из самых важных моментов в санкционном противостоянии России и Запада станет биткоин, в связи с этим инвесторов криптовалюты призвали быть осторожными.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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