Биткойн растет больше чем на 10%
Стоимость биткойна увеличилась на 10,7%, до $41,59 тыс., сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Coinmarketcap, который отслеживает цену криптовалюты на крупнейших биржах.
Стоимость биткойн снижалась после начала военной операции РФ на Украине. 24 февраля она опускалась до $35,4 тыс., но после этого стала расти.
Как сообщалось ранее, Россия намерена легализовать криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления со стороны США и Европы. Об этом пишет The New York Times. Одним из самых важных моментов в санкционном противостоянии России и Запада станет биткоин, в связи с этим инвесторов криптовалюты призвали быть осторожными.
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