Биткойн растет больше чем на 10%

Стоимость биткойн снижалась после начала военной операции РФ на Украине. 24 февраля она опускалась до $35,4 тыс., но после этого стала расти.

Как сообщалось ранее, Россия намерена легализовать криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления со стороны США и Европы. Об этом пишет The New York Times. Одним из самых важных моментов в санкционном противостоянии России и Запада станет биткоин, в связи с этим инвесторов криптовалюты призвали быть осторожными.

