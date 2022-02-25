СМИ: Россия легализует криптовалюту для обхода американских санкций
Россия намерена легализовать криптовалюту, чтобы избежать санкционного давления со стороны США и Европы. Об этом пишет The New York Times.
Аналитик издания предположил, что РФ движется к легализации криптовалют, чтобы создать необходимые финансовые инструменты. Как отмечается в материале, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году санкции нанесли «быстрый и сокрушительный» удар по российской экономике.
«По оценкам экономистов санкции, введенные западными странами, обходятся России в $50 млрд ежегодно. С тех пор глобальный рынок криптовалют и других цифровых активов резко вырос. Это плохие новости для силовиков и хорошие новости для России», — пишет издание.
По данным The New York Times, одним из самых важных моментов в санкционном противостоянии России и Запада станет биткоин, в связи с этим инвесторов криптовалюты призвали быть осторожными. Эксперты предупреждают, что крипта может быть использована для обхода контрольных точек международных сделок, которые отслеживают США, отмечает телеканал «360».
Западные страны усилили санкции против РФ на фоне начавшейся в четверг специальной операции российских сил на Украине. В частности, ограничения касаются российских банков, госдолга РФ, импорта высокотехнологичной продукции. В МИД России назвали санкции нелегитимными и необоснованными, пишет Газета.ру.
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