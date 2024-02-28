Биткоин превысил $59 тысяч впервые с 20 ноября 2021 года
28 февраля 202412:54
Стоимость биткоина превысила $59 тысяч впервые с 20 ноября 2021 года.
По данным площадки Coindesk, к 11:47 мск криптовалюта подорожала на 4,99%, до $59,023 тысячи. Позже биткоин вырос до $59,309 тысячи.
Ранее в среду стоимость криптовалюты превысила $58 тысяч впервые с 25 ноября 2021-го.
Между тем криптоэксперт Евгений Каминский заявил, что стоимость биткоина в перспективе одного года может вырасти до $100 тысяч, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru