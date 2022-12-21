Бельгия позволила разблокировку части иностранных ценных бумаг

Бельгия вместе с Люксембургом дала разрешение на разблокировку части иностранных ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД), входящем в группу Мосбиржи, до 7 января 2023 года. Об этом заявил первый зампред Центробанка Владимир Чистюхин.

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Зарегистрированный на территории Люксембурга европейский депозитарий Clearstream и бельгийский Euroclear заблокировали активы НРД из-за антироссийских санкций, в частности, ценные бумаги российских инвесторов.

Во время лекции в МГИМО Чистюхин заявил, что Euroclear с одобрения Люксембурга и Бельгии разблокирует часть российских бумаг. Зампред Банка России отметил, что сейчас НРД просчитывает последствия такого разрешения и решает, что можно вывести в другие депозитарии, чтобы дать возможность российским вкладчикам распоряжаться активами и использовать их.

Ранее Центробанк России снял ограничения на торговлю иностранными ценными бумагами из «недружественных» стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Бельгия"московская Биржа"
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