Бельгия позволила разблокировку части иностранных ценных бумаг

Зарегистрированный на территории Люксембурга европейский депозитарий Clearstream и бельгийский Euroclear заблокировали активы НРД из-за антироссийских санкций, в частности, ценные бумаги российских инвесторов.

Во время лекции в МГИМО Чистюхин заявил, что Euroclear с одобрения Люксембурга и Бельгии разблокирует часть российских бумаг. Зампред Банка России отметил, что сейчас НРД просчитывает последствия такого разрешения и решает, что можно вывести в другие депозитарии, чтобы дать возможность российским вкладчикам распоряжаться активами и использовать их.

Ранее Центробанк России снял ограничения на торговлю иностранными ценными бумагами из «недружественных» стран. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

