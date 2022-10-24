Часть иностранных ценных бумаг россиян разморозят с 31 октября
Инвесторы смогут покупать часть заблокированных зарубежных ценных бумаг на СПБ Бирже с 31 октября. Цена активов, доступ к которым получат россияне, по состоянию на 19 октября составила 312 млн долларов. Информация об этом размещена на сайте площадки.
Сотрудники СПБ Биржи подчеркнули, что такая возможность будет предоставлена соотечественникам благодаря расчетному депозитарию Биржи СПБ Банку, который переведет 680 наименований иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо брокеров на торговые разделы этих субсчетов.
Такая операция стала возможной вследствие соглашения СПБ Биржи с иностранным международным инвестором. Пресс-служба площадки пояснила, что данная процедура должна пройти автоматически и без дисконтов. В частности, будут разморожены ценные бумаги Apple, Microsoft и Coca-Cola. На фоне позитивных новостей акции СПБ Биржи подросли в цене на 13% — до 131,7 рубля за бумагу.
Ранее Центробанк разрешил покупать акции компаний из «недружественых стран». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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