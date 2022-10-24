Часть иностранных ценных бумаг россиян разморозят с 31 октября

Инвесторы смогут покупать часть заблокированных зарубежных ценных бумаг на СПБ Бирже с 31 октября. Цена активов, доступ к которым получат россияне, по состоянию на 19 октября составила 312 млн долларов. Информация об этом размещена на сайте площадки.

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Сотрудники СПБ Биржи подчеркнули, что такая возможность будет предоставлена соотечественникам благодаря расчетному депозитарию Биржи СПБ Банку, который переведет 680 наименований иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо брокеров на торговые разделы этих субсчетов.

Такая операция стала возможной вследствие соглашения СПБ Биржи с иностранным международным инвестором. Пресс-служба площадки пояснила, что данная процедура должна пройти автоматически и без дисконтов. В частности, будут разморожены ценные бумаги Apple, Microsoft и Coca-Cola. На фоне позитивных новостей акции СПБ Биржи подросли в цене на 13% — до 131,7 рубля за бумагу.

Ранее Центробанк разрешил покупать акции компаний из «недружественых стран». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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