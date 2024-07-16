Банки заявили о рисках из-за запуска реестра электронных повесток
Российские банки, которые теперь должны отказывать в кредитах уклонистам от призыва в армию и воинской службы, не знают, как выполнять новые требования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма Национального совета финансового рынка (НСФР) главе Банка России Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Председатель НСФР Андрей Емелин подтвердил подлинность документов. По данным источника РБК в аппарате правительства, обращения были получены адресатами.
В письмах отмечается, что вскоре в РФ будет запущен электронный реестр призывников и военнообязанных. С 1 ноября Минобороны начнет вносить в базу сведения о мерах, принятых в отношении призывников-уклонистов, а банки должны будут отказывать таким лицам в выдаче кредитов. При этом порядок взаимодействия участников рынка с оборонным ведомством еще не определен.
Эксперты отмечают, что до сих пор непонятно, как будет решен вопрос с присоединением банков и предоставлением им доступа к реестру.
«Ни канал передачи, ни технические параметры доступа, ни режимы взаимодействия (пакетный, реестровый или индивидуальный) нам пока не известны», — указал Емелин.
По его словам, есть опасность, что кредитные организации не успеют доработать системы перед запуском новинки.
Кроме того, как отмечают участники рынка, для банков не разработаны правила отказа в кредите клиенту, который окажется призывником-уклонистом. Больше всего организации опасаются ситуаций, когда гражданин на момент выдачи кредита еще не включен в реестр уклонистов, но уже числится в нем при регистрации договора. Банкам придется пересмотреть риск-политику в отношении ряда клиентов и по умолчанию причислять заемщиков-мужчин призывного возраста к «высокорисковой группе».
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