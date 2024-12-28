Банки в сентябре-ноябре нарастили продажу долгов коллекторам в 1,5 раза
Российские банки в сентябре-ноябре нарастили в 1,5 раза в годовом выражении продажу просроченной задолженности граждан коллекторам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные площадки Prisma от «Скоринг бюро».
В течение осени на торги было выставлено 117,8 млрд рублей «плохих» долгов. Это в два раза больше, чем минувшим летом. Пики продаж пришлись на сентябрь и ноябрь — 47,5 млрд и 49,2 млрд рублей соответственно.
В то же время в сентябре-ноябре вырос средний размер кредитов, которые пытаются продать кредитные организации. За год этот показатель увеличился почти на четверть, до 237,4 тысячи рублей.
Ранее в России ввели штрафы для коллекторов: в стране появились взыскания за незаконное использование юрлицом наименования «профессиональная коллекторская организация», а также за неисполнение решений судебных приставов об ограничении использования одного либо нескольких способов взаимодействия с должником.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru