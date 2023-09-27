Банки России запустили оплату по QR за границей

Такая схема возможна как минимум у двух отечественных банках, еще пять кредитных учреждений тестируют данный механизм. Провести операцию российские туристы в настоящее время могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, на Кубе и в Таиланде.

Клиенту банка необходимо отсканировать QR и подтвердить действие. Как указали в Центробанке РФ, рынок гибко адаптируется к нынешним условиям и находит решения для приема безналичных транзакций граждан.

Ранее стало известно, что ограничение размера межбанковских комиссий и увеличение числа оплат по QR-коду привело к резкому росту покупок, совершенных через Систему быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

