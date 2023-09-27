Банки России запустили оплату по QR за границей
Жителям России стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, сообщают «Известия».
Такая схема возможна как минимум у двух отечественных банках, еще пять кредитных учреждений тестируют данный механизм. Провести операцию российские туристы в настоящее время могут в Турции, Таджикистане, Узбекистане, на Кубе и в Таиланде.
Клиенту банка необходимо отсканировать QR и подтвердить действие. Как указали в Центробанке РФ, рынок гибко адаптируется к нынешним условиям и находит решения для приема безналичных транзакций граждан.
Ранее стало известно, что ограничение размера межбанковских комиссий и увеличение числа оплат по QR-коду привело к резкому росту покупок, совершенных через Систему быстрых платежей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru