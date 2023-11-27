Банки против отмены комиссии за услуги ЖКХ

Кредитные учреждения считают, что это отрицательно повлияет на работу платежных услуг, что скажется на качестве банковских переводов.

Введение запрета приведет к тому, что банки ухудшат условия обслуживания клиентов. Снизится доступность услуг по приему платежей для граждан из-за сокращения существующей платежной инфраструктуры.

Из-за отмены комиссии снизится количество банковских платежных агентств, которые существуют за счет комиссионных отчислений. Это приведет к снижению платежных услуг в целом. Также банки пойдут на повышение процентных ставок по кредитам.

Ранее в Минстрое выступили за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

