Банк ВТБ начал открывать счета в рупиях

«У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ», — отметил Печатников.

Нововведения позволят ВТБ запустить денежные переводы в Индию. Сценарий транзакций в индийских рупиях будет идентичен действующим операциям по реквизитам в нацвалютах. Топ-менеджер рассказал, что в перспективе этого года ВТБ наладит возможность перевода средств в Турцию.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов, максимальная доходность составляет 10% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

