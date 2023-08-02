Банк ВТБ начал открывать счета в рупиях

ВТБ расширил список валют, доступных розничным клиентам, теперь в банке возможны открытие счетов и совершение обменных операций в рупиях. Об этом заявил зампредседателя правления кредитной организации Анатолий Печатников в интервью каналу «Россия 24».

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«У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ», — отметил Печатников.

Нововведения позволят ВТБ запустить денежные переводы в Индию. Сценарий транзакций в индийских рупиях будет идентичен действующим операциям по реквизитам в нацвалютах. Топ-менеджер рассказал, что в перспективе этого года ВТБ наладит возможность перевода средств в Турцию.

Ранее банк ВТБ повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов, максимальная доходность составляет 10% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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