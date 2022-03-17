Банк России увеличит размер одной операции в Системе быстрых платежей

«Такой шаг позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки и услуги через СБП на более крупные суммы. В свою очередь торгово-сервисные предприятия (ТСП) смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке», — подчеркнули в ЦБ.

Банк России отмечает, что банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза меньше эквайринговых. Таким образом, предприятия смогут сократить издержки на прием безналичных платежей.

Нововведение вступит в силу с 1 мая. При этом минимальный лимит переводов в СБП в сутки, устанавливаемый банками, и лимит бесплатных переводов в месяц останутся прежними: 150 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

