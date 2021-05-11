Банк России предложил способ возврата денег жертвам кибермошенников

Это предполагается делать с помощью заморозки денег на счетах злоумышленников - спорная сумма будет блокироваться на счете предполагаемого мошенника после обращения пострадавшего, заявил замначальника департамента информбезопасности ЦБ РФ Артема Сычева.

Отмечается, что в половине случаев аферисты снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, зачастую используя целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — подставную личность.

Кроме того, банковское сообщество подготовило проект закона, предполагающий автоматическую блокировку оспариваемой суммы на счете получателя на 25 дней.

Первый замдиректора департамента Банка России Артем Сычев, заявил, что две трети граждан, пострадавших в 2020 году от действий мошенников - экономически активное население.

