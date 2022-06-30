Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

144 на 144: В Минобороны рассказали об обмене военнопленными с Украиной

СМИ: Начало распродажи в IKEA перенесли на 5 июля

Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы

СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина

Польза завершила строительство забора на границе с Белоруссией

Зампред Центробанка исключил выпуск купюры в десять тысяч рублей

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Ранее Центробанк ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту, сообщает RT . На лицевой стороне купюры изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля, а на обороте - Ржевский мемориал Советскому Солдату.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что регулятор не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

2 июля в Новокузнецке, при поддержке металлургической компании «ЕВРАЗ», состоится легендарный фестиваль «Наши в Городе»!

Специальный выпуск 2 июля в Новокузнецке, при поддержке металлургической компании «ЕВРАЗ», состоится легендарный фестиваль «Наши в Городе»!

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: