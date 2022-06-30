Зампред Центробанка исключил выпуск купюры в десять тысяч рублей

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов заявил, что регулятор не рассматривает возможность выпуска банкноты номиналом в 10 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Банки попросили ЦБ отложить ввод новых банкнот

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Центробанк ввёл в обращение новую 100-рублёвую банкноту, сообщает RT. На лицевой стороне купюры изображён фрагмент Спасской башни Московского Кремля, а на обороте - Ржевский мемориал Советскому Солдату.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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