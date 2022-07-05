Глава Гознака рассказал о защите новой сторублевой купюры от микробов

По его словам, обладать защитными свойствами будет проклейка. Трачук отметил, что несмотря на новые свойства, это не отменяет необходимости соблюдать правила гигиены при пользовании банкнотами.

Ранее Центробанк представил новую сторублевую купюру, напоминает Ura.ru. На лицевой стороне купюры изображена Спасская башня Московского Кремля, на оборотной — Ржевский мемориал в честь советского солдата. Как отмечал кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT, выпуск новой купюры является рутинной операцией.

