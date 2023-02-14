Банк «Открытие» продал акции Qiwi
14 февраля 202318:11
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США опубликовала на своём сайте официальное заявление, согласно которому банк «Открытие» больше не владеет пакетом акций в Qiwi.
Согласно документу, кредитная организация 30 декабря 2022 года реализовала 21 426 733 акции класса B, после чего больше не является акционером Qiwi.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+9 826 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+10 420 / сут.
- Банк «Открытие» продал акции Qiwi
- СМИ: НАТО может внести правки в секретное руководство на этой неделе
- Генсек ООН запросил почти 400 млн долларов для помощи населению Сирии
- ФАС возбудила дело против поставщика тонометров из Швейцарии
- Слуцкий предложил всем партиям объединиться на время СВО
- СМИ: США могут вмешаться в конфликт на Украине и начать переговоры с Россией
- Мадянов покинул Театр Маяковского после 20 лет работы
- Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Румынии
- Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военных
- В «Шиннике» назвали инициаторов драки с украинскими футболистами
14 февраля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru