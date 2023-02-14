Банк «Открытие» продал акции Qiwi

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США опубликовала на своём сайте официальное заявление, согласно которому банк «Открытие» больше не владеет пакетом акций в Qiwi.

Согласно документу, кредитная организация 30 декабря 2022 года реализовала 21 426 733 акции класса B, после чего больше не является акционером Qiwi.

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