Банк «Открытие» объявил об увольнении семерых членов правления
Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и заместитель президента - председателя правления Надия Черкасова, покинут свои должности 31 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В сообщении говорится, что всего свои должности покинут семеро членов правления.
«31 декабря 2022 года правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева», - уточнили в банке.
Ранее Центробанк и ВТБ оформили соглашение о реализации 100% акций банка «Открытие», согласно которому покупная цена за акции – 340 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 146 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 815 / сут.
- Кадыров назвал провокацией сообщения о продолжении мобилизации
- Росстат увеличил список товаров для подсчета инфляции
- Нидерланды перестанут предоставлять убежище скрывающимся от мобилизации россиянам
- Путин подписал закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси
- Путин расширил перечень контрсанкций
- Путин утвердил пожизненное лишение свободы за содействие диверсиям
- Летные испытания импортозамещенного SSJ стартуют в середине 2023 года
- Marca: Анчелотти отказался назвать Месси лучшим футболистом в истории
- Умер композитор Эдуард Артемьев
- Премьер Италии: Решения Кремля по Украине не должны отражаться на россиянах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru