Банк «Открытие» объявил об увольнении семерых членов правления

Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и заместитель президента - председателя правления Надия Черкасова, покинут свои должности 31 декабря, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Банк «Открытие» подвергся кибератаке

В сообщении говорится, что всего свои должности покинут семеро членов правления.

«31 декабря 2022 года правление банка «Открытие» покидают Михаил Задорнов, Дмитрий Левин, Надия Черкасова, Светлана Емельянова, Наталья Смирнова, Виктор Николаев и Ирина Кремлева», - уточнили в банке.

Ранее Центробанк и ВТБ оформили соглашение о реализации 100% акций банка «Открытие», согласно которому покупная цена за акции – 340 млрд рублей, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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