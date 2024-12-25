Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову начать проверку сообщений о рейдерах, захватывающих квартиры у москвичей, сообщает СК в Telegram.
В эфире программы «Вести» был показан сюжет, в котором говорилось, что десятки жителей города стали жертвами рейдеров, отбирающих жилье за долги.
Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Леонид Шафиров в пресс-центре НСН заявил, что закон о конфискации единственного жилья должен быть максимально прозрачным, а информация о реализуемых квартирах должников – доступна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru