Бастрыкин поручил проверить сообщения о рейдерском захвате квартир москвичей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову начать проверку сообщений о рейдерах, захватывающих квартиры у москвичей, сообщает СК в Telegram.

В эфире программы «Вести» был показан сюжет, в котором говорилось, что десятки жителей города стали жертвами рейдеров, отбирающих жилье за долги.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Леонид Шафиров в пресс-центре НСН заявил, что закон о конфискации единственного жилья должен быть максимально прозрачным, а информация о реализуемых квартирах должников – доступна.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:МосквичиКвартирыСКРАлександр Бастрыкин

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